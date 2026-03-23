ユーチューバー・シバター（40）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、ユーチューバー・がーどまんによる「解散」宣言について言及した。がーどまんは18日、スタッフとのコミュニケーションを巡る問題や待遇面でトラブルになったといい「解散」を宣言。ネット上をざわつかせていた。シバターはこの件について、がーどまんに直接電話したといい「あれはガチなの?」と聞いたところ「ガチです」という返答が。「でも“ドッ