科学の甲子園全国大会で優勝した岡山朝日高校 科学技術振興機構がつくば国際会議場（茨城県つくば市）で3月20日～23日まで、開催した「科学の甲子園全国大会」で、岡山県代表の岡山朝日高校が優勝しました。 「科学の甲子園」は、全国の高校生が学校対抗で、理科、数学、情報の知識の活用力を問う「筆記競技」と、ものづくりやコミュニケーション能力などを生かして課題を解決していく「実技競技」の合計得点で