平昌オリンピックスピードスケートの金メダリスト・高木菜那（※高＝はしごだか）とパリオリンピック柔道の金メダリスト・角田夏実が、23日放送のカンテレ『CANNApresents純喫茶超人〜マスター糸井嘉男＆アスリートのぶっちゃけトーク〜』（深0：15〜0：45※関西ローカルTVer配信予定）に出演する。【番組カット】仲の良さが垣間見える…笑い合う高木菜那＆角田夏実月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNApre