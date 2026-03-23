“仲良し金メダリストコンビ”高木菜那＆角田夏実、姉妹・恋愛・引退決断テーマに“ぶっちゃけトーク”
平昌オリンピックスピードスケートの金メダリスト・高木菜那（※高＝はしごだか）とパリオリンピック柔道の金メダリスト・角田夏実が、23日放送のカンテレ『CANNA presents 純喫茶超人 〜マスター糸井嘉男＆アスリートのぶっちゃけトーク〜』（深0：15〜0：45 ※関西ローカル TVer配信予定）に出演する。
【番組カット】仲の良さが垣間見える…笑い合う高木菜那＆角田夏実
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役の杉原愛子選手は、今年2月の体操種目別ワールドカップで金メダルを獲得したばかり。「愛ちゃん、こんなところでバイトしていて大丈夫？」と糸井が心配するバリバリの現役選手だ。
23日放送の『純喫茶超人』に来店したのは、高木と角田は、五輪後の仕事で共演したのをきっかけに意気投合した、同い年の仲良し金メダリストとして知られる。オフに一緒に旅行に行った際、一つのベッドで寝る機会があった。その時、角田が高木に足をかけてきたという。「寝技をかけられる」と恐れた高木は、ベッドから逃げ出したというエピソードを披露。
ミラノ・コルティナ五輪では、スピードスケートで妹・高木美帆（※高＝はしごだか）の試合を解説し、話題になった高木。「マイナーなスピードスケートを一番見てもらえるのが五輪。妹の試合を姉が解説、これができるのは私たちだけ」という気持ちで挑んだという。また、大会期間中の姉妹のやりとりも明かす。さらに、妹・美帆は、今月上旬にオランダで行われた世界選手権を最後に引退することを表明した。姉・菜那に引退について相談はあったのか、いつ決断を知ったのか質問が飛ぶ。
「結婚願望あり」という高木と角田。プライベートで一緒に占いに行き、占い師に言われた“あること”を実行していると話し、糸井らを仰天させる。杉原も加わって、女子恋愛トークに花が咲く。
今年１月に引退を発表したばかりの角田は、決断に至るまでに「どうやったら引退を決めることができるの？」と。高木に相談したという。高木がその時、角田に伝えた言葉を明かす。また現役時代、階級を下げるためにダイエットに励んだ角田のレシピ「簡単鶏むね肉料理」を全員で試食する一幕も。
収録を終え、糸井は「今日は、女性ならではの恋愛トークも存分にしてもらえたと思います。占い師に何言われてどういう行動しているかの話、あれはおもしろいですよ」と収録を楽しんだ様子。これまでも糸井と共演のある高木が、マスター姿の糸井を「筋肉が、よりきれいになった」と褒めると、糸井は「わざと小さ目の衣装を着ているんです」とうれしそうに胸を張った。
角田は、昨年夏に放送した『純喫茶超人』特番（2025年8月18日放送）にも来店している。「前回は、引退とはっきり言えず、自分の中でもポジションがわからない、中途半端な状態でした。でも、今日はしっかり引退をして、次に向けて楽しめるという方向で来られたので、すっきりとした気持ちでエンジョイしました」と笑顔で収録を終えた。
【番組カット】仲の良さが垣間見える…笑い合う高木菜那＆角田夏実
月1回・月曜深夜にカンテレで放送する『CANNA presents 純喫茶超人』は、“超人”の異名を持つ糸井嘉男（阪神タイガース・スペシャルアンバサダー）が喫茶店のマスターに扮し、訪れるアスリート客の話を引き出すスポーツトーク番組。店員役の杉原愛子選手は、今年2月の体操種目別ワールドカップで金メダルを獲得したばかり。「愛ちゃん、こんなところでバイトしていて大丈夫？」と糸井が心配するバリバリの現役選手だ。
ミラノ・コルティナ五輪では、スピードスケートで妹・高木美帆（※高＝はしごだか）の試合を解説し、話題になった高木。「マイナーなスピードスケートを一番見てもらえるのが五輪。妹の試合を姉が解説、これができるのは私たちだけ」という気持ちで挑んだという。また、大会期間中の姉妹のやりとりも明かす。さらに、妹・美帆は、今月上旬にオランダで行われた世界選手権を最後に引退することを表明した。姉・菜那に引退について相談はあったのか、いつ決断を知ったのか質問が飛ぶ。
「結婚願望あり」という高木と角田。プライベートで一緒に占いに行き、占い師に言われた“あること”を実行していると話し、糸井らを仰天させる。杉原も加わって、女子恋愛トークに花が咲く。
今年１月に引退を発表したばかりの角田は、決断に至るまでに「どうやったら引退を決めることができるの？」と。高木に相談したという。高木がその時、角田に伝えた言葉を明かす。また現役時代、階級を下げるためにダイエットに励んだ角田のレシピ「簡単鶏むね肉料理」を全員で試食する一幕も。
収録を終え、糸井は「今日は、女性ならではの恋愛トークも存分にしてもらえたと思います。占い師に何言われてどういう行動しているかの話、あれはおもしろいですよ」と収録を楽しんだ様子。これまでも糸井と共演のある高木が、マスター姿の糸井を「筋肉が、よりきれいになった」と褒めると、糸井は「わざと小さ目の衣装を着ているんです」とうれしそうに胸を張った。
角田は、昨年夏に放送した『純喫茶超人』特番（2025年8月18日放送）にも来店している。「前回は、引退とはっきり言えず、自分の中でもポジションがわからない、中途半端な状態でした。でも、今日はしっかり引退をして、次に向けて楽しめるという方向で来られたので、すっきりとした気持ちでエンジョイしました」と笑顔で収録を終えた。