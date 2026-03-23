【モデルプレス＝2026/03/23】女優の臼田あさ美が3月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。【写真】41歳女優「着こなせるのすごい」白タイツで美脚際立つ◆臼田あさ美、白タイツコーデから美脚際立つ臼田は「たくさん取材して頂きました」とコメントし、取材時に身に着けていたコーディネートの写真を複数枚投稿。白のトップスにオフホワイトのベスト、美しい脚が際立つ白タイ