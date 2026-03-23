臼田あさ美、美脚際立つ白タイツコーデ披露「着こなせるのすごい」「可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/23】女優の臼田あさ美が3月22日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳女優「着こなせるのすごい」白タイツで美脚際立つ
臼田は「たくさん取材して頂きました」とコメントし、取材時に身に着けていたコーディネートの写真を複数枚投稿。白のトップスにオフホワイトのベスト、美しい脚が際立つ白タイツにスカートを合わせた真っ白なコーディネートのほか、ゆったりとしたブルーのシャツと黒のショートパンツ、同じく白タイツを合わせたスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「取材お疲れ様」「着こなせるのすごい」「可愛すぎる」「脚綺麗で羨ましい」「コーデ参考にしたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳女優「着こなせるのすごい」白タイツで美脚際立つ
◆臼田あさ美、白タイツコーデから美脚際立つ
臼田は「たくさん取材して頂きました」とコメントし、取材時に身に着けていたコーディネートの写真を複数枚投稿。白のトップスにオフホワイトのベスト、美しい脚が際立つ白タイツにスカートを合わせた真っ白なコーディネートのほか、ゆったりとしたブルーのシャツと黒のショートパンツ、同じく白タイツを合わせたスタイルを披露した。
◆臼田あさ美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「取材お疲れ様」「着こなせるのすごい」「可愛すぎる」「脚綺麗で羨ましい」「コーデ参考にしたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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