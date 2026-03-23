King ＆ Prince公式Xで、永瀬廉が拳銃を持つTBS日曜劇場『リブート』オフショットが公開された。 【写真＆動画】永瀬廉が拳銃を手に切なげな鋭い視線を見せる『リブート』オフショット＆メッセージムービー ドラマで永瀬は冬橋航役を演じている。 ■黒いチェックシャツ姿＆黒い革手袋をはめて倉庫に佇む永瀬 公開されたオフショットで永瀬は、コンテナなどが立ち並ぶ倉庫のような場所で、黒いチ