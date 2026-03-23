King ＆ Prince公式Xで、永瀬廉が拳銃を持つTBS日曜劇場『リブート』オフショットが公開された。

【写真＆動画】永瀬廉が拳銃を手に切なげな鋭い視線を見せる『リブート』オフショット＆メッセージムービー

ドラマで永瀬は冬橋航役を演じている。

■黒いチェックシャツ姿＆黒い革手袋をはめて倉庫に佇む永瀬

公開されたオフショットで永瀬は、コンテナなどが立ち並ぶ倉庫のような場所で、黒いチェックのシャツをまとい、黒い革手袋をはめて、拳銃を握っている。カメラのほうを振り向くような横顔で、切ない表情のなかにキリッとした視線が光っている。

コメント欄には「この目つきは冬橋だね」「悪い顔もかっこいい」「拳銃持っててドキドキ」「美人すぎてぶっ刺さる」「輪郭まで綺麗」「最後まで見逃せない」などといったファンの声が続々と到着している。

またドラマ公式Instagramでは、永瀬がシャツとパンツを黒で揃えたコーディネートで「観てくれよな！」と笑顔でカメラを指す動画も公開されている。

■冬橋に没入した表情の『リブート』オフショット

■「観てくれよな！」と指さし笑顔を見せる動画