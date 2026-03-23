チェジュ航空は、日韓線を対象とした「今安セール」を3月18日から24日まで開催する。片道最低運賃は以下の通り。左側がエコノミークラス、右側がビジネスクラス。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は7月1日から31日まで。チェジュ航空のウェブサイト、モバイルウェブサイト・アプリで予約できる。また、最大10％を割り引くクーポンを配布している。・ソウル発着広島（7,300円）、大分（7,930円）、静岡（8