世界を魅了したファッションデザイナー・森英恵さんの生誕100周年を記念し、彼女の“知られざる青春時代の物語”をドラマ化したテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』が、3月21日（土）に放送された。本作では、主人公となる森英恵役を八木莉可子が担当。昭和時代を中心に長い人生が描かれるなか、英恵はさまざまな衣装やヘアスタイルで登場し、八木の普段と違う雰囲気の姿も楽しめる作品に仕上がっていた。【映