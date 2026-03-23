サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、1992年3月25日の日本上陸から34周年を迎える。これを記念し、3月25日から29日の5日限定の創業祭を、全国のサブウェイにて開催。創業祭では感謝を込めて、長年支持されている定番人気商品『BLT』をクッキードリンクセットで、通常販売価格より140円引きの800円で販売する。【写真】人気定番商品『BLT』今回の創業祭は、例年3日間のところ5日間に拡大して開催。セットメニューのクッキー