「サブウェイ」創業祭、3日間→5日間に拡大 定番人気商品『BLT』+クッキードリンクセットが140円引きに
サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、1992年3月25日の日本上陸から34周年を迎える。これを記念し、3月25日から29日の5日限定の創業祭を、全国のサブウェイにて開催。創業祭では感謝を込めて、長年支持されている定番人気商品『BLT』をクッキードリンクセットで、通常販売価格より140円引きの800円で販売する。
【写真】人気定番商品『BLT』
今回の創業祭は、例年3日間のところ5日間に拡大して開催。セットメニューのクッキーは、2025年12月10日の発売以来、累計販売数25万枚を達成した。店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした食感に仕上げている。食べ応えがあり、ひと口食べれば思わず手が止まらなくなるおいしさで、食後のデザートやちょっとした休憩時間にもおすすめ。
【写真】人気定番商品『BLT』
今回の創業祭は、例年3日間のところ5日間に拡大して開催。セットメニューのクッキーは、2025年12月10日の発売以来、累計販売数25万枚を達成した。店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした食感に仕上げている。食べ応えがあり、ひと口食べれば思わず手が止まらなくなるおいしさで、食後のデザートやちょっとした休憩時間にもおすすめ。