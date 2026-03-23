声優・俳優の津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登壇。共演する俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）とともに登場し、新CMで“プレミアムなヒデじい”役を務めることを発表した。【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ち