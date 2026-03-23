津田健次郎、実写で“ヒデじい”役 花輪クン役・オダギリジョーも感動
声優・俳優の津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登壇。共演する俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）とともに登場し、新CMで“プレミアムなヒデじい”役を務めることを発表した。
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編を23日から全国で公開する。
広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”、そして今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役を演じる。
津田は、白髪に白ひげ、メガネをかけた“ヒデじい”のビジュアルで登場。「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編ではナレーションを務め、今後の新たなCMにも実写で参加する予定だ。
“ヒデじい”役を務めることとなった津田は「歴史あるプレミアムモルツの人気CMに参加させていただけて光栄で、とてもうれしかったです。3人がつくりあげてきた世界観にうまく溶け込めるように頑張りたいです」と意気込みを語った。
『ちびまる子ちゃん』では花輪クンのお世話をしている“ヒデじい”。3人に新商品を執事らしく手渡したり、津田がオダギリジョーを「ぼっちゃん」と呼ぶ場面もあり「本当にいろいろと感じるものがありまして（笑）。この声とビジュアルが大好きです。これからもよろしくお願いします」と笑顔を浮かべた。
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編を23日から全国で公開する。
津田は、白髪に白ひげ、メガネをかけた“ヒデじい”のビジュアルで登場。「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編ではナレーションを務め、今後の新たなCMにも実写で参加する予定だ。
“ヒデじい”役を務めることとなった津田は「歴史あるプレミアムモルツの人気CMに参加させていただけて光栄で、とてもうれしかったです。3人がつくりあげてきた世界観にうまく溶け込めるように頑張りたいです」と意気込みを語った。
『ちびまる子ちゃん』では花輪クンのお世話をしている“ヒデじい”。3人に新商品を執事らしく手渡したり、津田がオダギリジョーを「ぼっちゃん」と呼ぶ場面もあり「本当にいろいろと感じるものがありまして（笑）。この声とビジュアルが大好きです。これからもよろしくお願いします」と笑顔を浮かべた。