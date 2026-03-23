Image: XbotGo スマートフォンが多くの人に「インターネットへの入り口」になったように、いまAIの恩恵を日常に引き込む「入り口」となるガジェットが各分野で生まれています。みんなのスポーツの現場にそれを持ち込んだ！と感じさせてくれたのが「XbotGo Falcon」です。三脚にセットしてボタンを押すだけ。あとはAIが選手の動きをトラッキングし、4Kで試合を撮影、ハイライトまで自動生成し