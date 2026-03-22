モデルの近藤千尋が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。夫であるジャングルポケット・太田博久との、結婚10年を超えても冷めない「男女の緊張感」を保つ驚きの秘訣を明かした。【映像】夫・太田とのラブラブ2ショット番組では、夫婦円満の秘訣として「お風呂に一緒に入るか」という話題に。新川優愛が「子供がいても一緒に入るし、行ってきますのチューもする」と理想的な関係を語る一方で、近藤は真逆のストイック