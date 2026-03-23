ぽかぽか陽気が増える春は、おにぎりを持っておでかけしたくなる季節。今回は思わず作りたくなる「おにぎり」をピックアップ！定番をちょっとアレンジしたものから、ボリューム満点の進化系まで。春の行楽やお弁当にぴったりのおにぎりアイデアをご紹介します。おでかけにぴったりのおにぎりアイデアおにぎりドッグ この投稿をInstagramで見る みり【 ひと手間おにぎりレシピ 】(@onigiri_recipe__miri)がシェア