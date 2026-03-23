おにぎり好きさん集合！春のおでかけに作りたいアイデアレシピ6選

ぽかぽか陽気が増える春は、おにぎりを持っておでかけしたくなる季節。今回は思わず作りたくなる「おにぎり」をピックアップ！定番をちょっとアレンジしたものから、ボリューム満点の進化系まで。春の行楽やお弁当にぴったりのおにぎりアイデアをご紹介します。

おでかけにぴったりのおにぎりアイデア

おにぎりドッグ

俵形のおにぎりに切り込みを入れて具材を挟めば、まるでホットドッグのような見た目で楽しい「おにぎりドッグ」に。





出汁の効いた混ぜご飯に、味噌を塗った紫蘇と煮卵を合わせた満足感のあるおにぎり。



紫蘇の爽やかな香り、味噌のコク、そして煮卵のまろやかな旨みが重なり、シンプルながら奥行きのある味わいになります。



ひと口食べると、具材それぞれの風味がじんわり広がるのも魅力。しっかりした味付けなので冷めてもおいしく、お弁当にもぴったりの一品です。

煮卵おにぎり｜Instagram（＠_33bakery_）コンビニ再現おにぎり

コンビニで人気の「炙り焼きソーセージおにぎり」を、おうちで楽しめる再現アレンジ。

甘辛いタレを絡めたソーセージにマヨネーズを合わせることで、コクのある味わいに仕上がります。



しっかりとした味付けで、ご飯との相性も抜群！ 食べごたえがあるので、小腹が空いたときの軽食やランチにもおすすめです。コンビニ風のおにぎりが自宅で楽しめるのも嬉しい！

コンビニ再現おにぎり｜Instagram（＠kimi_obento）明太サバおにぎり

焼きサバの香ばしさと明太子の旨みを合わせた、贅沢な混ぜ込みおにぎりも間違いない！

脂ののったサバにピリッとした明太子が加わることで、旨みのバランスがぐっと引き立ちます。



さらに大葉とごまの香りがアクセントになり、後味は意外とさっぱり。

明太子をトッピングすれば見た目も華やかで、おにぎりランチやお弁当にも映える一品になります。

明太サバおにぎり｜Instagram（＠chiyo__onigiri）福神漬け入りカレーチーズおにぎり

カレーの名脇役として知られる福神漬けを、おにぎり加えたユニークアレンジ。

カレー粉のスパイス感にチーズのコク、さらに福神漬けの甘酸っぱい風味が重なり、ひと口食べるとクセになる味わいになります。



枝豆や天かすの食感も加わって、食べ進めるほどに楽しい一品。

冷めても味がぼやけにくく、行楽弁当や作り置きおにぎりにもぴったりです。

福神漬け入りカレーチーズおにぎり｜Instagram（＠akicocoakicoco2）肉巻きおにぎり

ご飯を豚バラ肉で包んで焼き上げた、食べごたえ満点のおにぎりと言ったら、「肉巻きおにぎり」は外せません！ 甘辛いタレが絡んだ肉の旨みがご飯にしっかり染み込み、ひと口ごとに満足感が広がります。



中に半熟卵を入れれば、さらに贅沢な仕上がりに。ボリュームがあるので朝食やランチにもぴったりで、しっかり食べたい日におすすめのおにぎりアレンジです。



作り方はぜひ、おうちごはんのリールをチェックしてみたくださいね。

肉巻きおにぎり｜Instagram（＠ouchigohan.jp）

春のおでかけに、アイデアおにぎりを

いつものおにぎりも、具材や組み合わせを少し変えるだけでぐっと新鮮な味わいになるので、マンネリ防止に取り入れてみるのもおすすめです。



見た目も楽しいアイデアおにぎりなら、お弁当や行楽ごはんの時間もよりワクワクしたものになりそう♪ 春のおでかけのお供にぜひ作ってみてくださいね。