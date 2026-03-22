ICExが、2ndアルバム『FRESH!!』を7月1日にリリースする。 （関連：ICEx「一緒に同じ夢に向かっていきたい」8人とCOOLerの絆が深まったグループ史上最大規模ツアーファイナル） 本情報は、本日3月22日に開催された『ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 ''ICEx School''』公演にて発表されたもの。今作は4月1日より先行予約の受付がスタートし、詳細は後日発表される予定だ。 あわせて、夏のツ