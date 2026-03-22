中京競馬場で２２日、愛知杯・Ｇ３が行われ、お笑いコンビのロッチが表彰式プレゼンターを務めた。全レース終了後には、タレントの須田亜香里とともにトークショーを開催した。ロッチは「競馬ビギナーズのロッチでも思わず興奮してしまう迫力あるレースを見せていただきました。残念ながらビギナーズラックとはなりませんでしたがビギナーロッチとしてこれからも競馬を楽しんでいきたいと思います。アイサンサン、そして幸騎手