約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSの単独公演に25万人超が集結、2万2000人の”ゴールデンチケット”当選者も参加した。3月21日（土）、韓国・ソウルには、BTSのカムバック公演を一目見ようと25万人以上のファンが集結。韓国史上最大規模の公開コンサートとして新たな記録を打ち立てた。約3年9ヶ月ぶりとなるフル公演では、指定席エリアに入場できたのは”ゴールデンチケット”を手にした2万2000人のみだったが、その10倍