俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第11話「本圀寺（ほんこくじ）の変」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞畿内を手中に収めた織田信長（小栗旬）から、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令が下る。それは、大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）たちからの矢銭（やせん）（軍資金）二万貫の徴収。しかし、