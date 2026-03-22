俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は22日、第11話「本圀寺（ほんこくじ）の変」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

畿内を手中に収めた織田信長（小栗旬）から、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令が下る。それは、大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）たちからの矢銭（やせん）（軍資金）二万貫の徴収。しかし、堺の商人はクセ者揃い。兄弟は苦戦を強いられる。その折、将軍となった足利義昭（尾上右近）を追い落としたい三好三人衆が、信長不在の機会を狙い、義昭のいる京の本圀寺を襲う。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

1569年（永禄12年）に起きた「本圀寺の変」。「六条合戦」などとも呼ばれる。明智光秀はこの戦から「信長公記」に登場。織田信長はこれを機に二条御所の建設を開始した。今回はどのように描かれるのか。

1996年の大河「秀吉」の主演を務めた俳優・竹中直人が本格初登場。5年ぶり4回目の大河出演となる今作は、天下一の茶器「平蜘蛛（ひらぐも）」とともに爆死したとされる「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人、松永久秀役に挑む。

近年は、名作テレビゲームを引き合いに“戦国のボンバーマン”の呼び名も。今作はどのような人物像になるのか。