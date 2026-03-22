お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、きょう22日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。恋愛観や結婚願望、そして相方・綾部祐二への思いを語る。ピースの又吉直樹45歳を迎えた又吉は、プライベートで親交のある先輩芸人・今田耕司との間で交わされているという“恋愛トーク”を紹介。「永遠に放課後が続いている」と表現するような無邪気な会話の様子を明かしながら、自身の恋愛観や理