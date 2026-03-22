King & Princeの永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11:00）に出演。2人体制の思いを語った。【番組カット】「正解にできている自信がある」2人体制への思いを語った永瀬廉番組では、2人体制1000日目の日にインタビューした高橋海人（※高＝はしごだか）の映像がVTRで放送された。高橋は「逆風満載の3年間でした」と振り返り、「2人になる時って枕を濡らす夜みたいなのが結構あった」と明か