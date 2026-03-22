永瀬廉、2人体制の思い語る「正解にできている自信がある」高橋海人「枕濡らす夜があった」
King & Princeの永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11:00）に出演。2人体制の思いを語った。
【番組カット】「正解にできている自信がある」2人体制への思いを語った永瀬廉
番組では、2人体制1000日目の日にインタビューした高橋海人（※高＝はしごだか）の映像がVTRで放送された。高橋は「逆風満載の3年間でした」と振り返り、「2人になる時って枕を濡らす夜みたいなのが結構あった」と明かした。
「ちゃんと2人で選んだ道を正解にしないとだめでしょ、だってKing & Princeだし」と葛藤していたことを伝えた。「絶対行けるよ俺らならみたいな感じでやってきた」と2人で高め合ってきたとし「強くなりました」と力を込めた。
続けて「廉と話してたりパフォーマンスしてたりするのはいつだって楽しい。その環境がすごい大好きで特別なもの」と永瀬への信頼関係が強いことをにじませた。
その後、自身が原点とする大阪松竹座の舞台で永瀬が思いを語った。永瀬は「今またこうやって四大ドームをやらせてもらえる」と強調。「海人と一緒に自分たちが歩むことになった道を正解にできている自信がある」と堂々と語った。
続けて「このまま正解にし続けていくだけ」とまっすぐに話していた。
【番組カット】「正解にできている自信がある」2人体制への思いを語った永瀬廉
番組では、2人体制1000日目の日にインタビューした高橋海人（※高＝はしごだか）の映像がVTRで放送された。高橋は「逆風満載の3年間でした」と振り返り、「2人になる時って枕を濡らす夜みたいなのが結構あった」と明かした。
「ちゃんと2人で選んだ道を正解にしないとだめでしょ、だってKing & Princeだし」と葛藤していたことを伝えた。「絶対行けるよ俺らならみたいな感じでやってきた」と2人で高め合ってきたとし「強くなりました」と力を込めた。
その後、自身が原点とする大阪松竹座の舞台で永瀬が思いを語った。永瀬は「今またこうやって四大ドームをやらせてもらえる」と強調。「海人と一緒に自分たちが歩むことになった道を正解にできている自信がある」と堂々と語った。
続けて「このまま正解にし続けていくだけ」とまっすぐに話していた。