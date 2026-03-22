お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、22日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00〜後10：30）に出演する。【写真】6年ぶり！長編小説を手に笑顔の又吉直樹プライベートでも親交が深いという芸人の先輩・今田耕司は、互いに独身の身である又吉と決まって話すという“恋愛の話”を紹介する。「永遠に放課後が続いている」という、無邪気な会話の様子を明かし、又吉も「自分の思っていることをいろいろ聞い