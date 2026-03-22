ピース・又吉直樹、相方・綾部祐二への愛「コンビでコントとかできたら」 “恋愛の話”も
お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、22日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00〜後10：30）に出演する。
【写真】6年ぶり！長編小説を手に笑顔の又吉直樹
プライベートでも親交が深いという芸人の先輩・今田耕司は、互いに独身の身である又吉と決まって話すという“恋愛の話”を紹介する。「永遠に放課後が続いている」という、無邪気な会話の様子を明かし、又吉も「自分の思っていることをいろいろ聞いちゃう」と普段の様子を告白する。そして、スタジオで理想の相手や自身の結婚願望について触れた又吉に、MCの井桁弘恵が「今はちなみに恋愛はしているんですか？」と切り込む。
番組のインタビューに集まったフルーツポンチ・村上健志、ライス・関町知弘ら、下積み時代をともに過ごした後輩芸人たちは、又吉の知られざる素顔について言及。飲み会の合間に古着屋へ向かったり、足しげくミュージックバーに通ったりという“おしゃれ”な生き様が明かされるほか、人の目が気になるあまり、回転寿司や焼肉屋で後輩たちに“あること”をお願いするというエピソードが披露される。想像力が豊かであるがゆえに周囲を驚かせる、意外な一面とは。
今の生き方につながる、幼少期の思い出についても語った又吉。小学3年生から付き合いが続く大親友は、幼い頃から異彩を放っていた又吉の“センス”について振り返る。小学生離れした当時のファッションや、友達とサッカーチームを結成した際に、ドイツ語を引用したチーム名を提案するなど、垣間見えていた才能の片鱗に、MC陣は驚きの反応を示す。
最後に、現在は互いに異なる拠点で活動を続ける相方・綾部祐二と結成23年を迎えた“ピース”のこれからについて話題が及ぶと、又吉は2人にしかわからない、その存在への愛を打ち明ける。「よりだいぶ長電話にはなってますね」という相方とのやりとり、そして「コンビでコントとかできたら」と“将来”についても思いをはせる。
【写真】6年ぶり！長編小説を手に笑顔の又吉直樹
プライベートでも親交が深いという芸人の先輩・今田耕司は、互いに独身の身である又吉と決まって話すという“恋愛の話”を紹介する。「永遠に放課後が続いている」という、無邪気な会話の様子を明かし、又吉も「自分の思っていることをいろいろ聞いちゃう」と普段の様子を告白する。そして、スタジオで理想の相手や自身の結婚願望について触れた又吉に、MCの井桁弘恵が「今はちなみに恋愛はしているんですか？」と切り込む。
今の生き方につながる、幼少期の思い出についても語った又吉。小学3年生から付き合いが続く大親友は、幼い頃から異彩を放っていた又吉の“センス”について振り返る。小学生離れした当時のファッションや、友達とサッカーチームを結成した際に、ドイツ語を引用したチーム名を提案するなど、垣間見えていた才能の片鱗に、MC陣は驚きの反応を示す。
最後に、現在は互いに異なる拠点で活動を続ける相方・綾部祐二と結成23年を迎えた“ピース”のこれからについて話題が及ぶと、又吉は2人にしかわからない、その存在への愛を打ち明ける。「よりだいぶ長電話にはなってますね」という相方とのやりとり、そして「コンビでコントとかできたら」と“将来”についても思いをはせる。