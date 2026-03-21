ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の大人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』は21年オープンし、26年3月18日開業5周年を迎えたことを記念し、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入口「スーパースター・プラザ」でアニバーサリー・セレモニーを開催。「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の大ファンである大人気グループ「なにわ男子」が全員集合、マリオとルイージ、ピーチ姫やヨッシー、キノピオ、そし