＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】カメラが捉えた霧島の感極まった表情関脇・霧島（音羽山）が2023年十一月場所以来、自身3度目の幕内最高優勝を成し遂げた。結びの一番で横綱・豊昇龍（立浪）が大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）に外掛けで敗れ、土俵下で待機していた霧島の優勝が決定。スッと立ち上がった霧島が一礼するために土俵に向き直った次の瞬間、感極まった霧島の表情に「霧島が泣きそう」