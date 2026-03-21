“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。SNS上では、新MCに注目の声が集まっている。【写真】かわいすぎる！SNS上でも注目を集める『R-1』MC決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太とともに、生見愛瑠が就任。SNS上では「めるる、いつ見てもかわいい」「めるる起用に感謝しかない」「優勝はめるる！」などといった感想が相次いで寄せられ