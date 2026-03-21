フリーアナウンサーの有働由美子がＭＣを務めるＭＢＳ「おしゃべり小料理ゆみこ」が２１日放送された。「関西名物タレント大集合！！」として、シンガー・ソングライターの嘉門タツオがゲスト出演。嘉門が登場するやいなや、有働は「この人も生きてたんや。ごめんなさい！！ずっと見てた人やから、いるんかな今って？」と大暴言を放った。嘉門は自身の芸能人生を回想。１６歳で笑福亭鶴光に弟子入りして落語家として活動する