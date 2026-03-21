フリーアナウンサーの有働由美子がＭＣを務めるＭＢＳ「おしゃべり小料理ゆみこ」が２１日放送された。

「関西名物タレント大集合！！」として、シンガー・ソングライターの嘉門タツオがゲスト出演。嘉門が登場するやいなや、有働は「この人も生きてたんや。ごめんなさい！！ずっと見てた人やから、いるんかな今って？」と大暴言を放った。

嘉門は自身の芸能人生を回想。１６歳で笑福亭鶴光に弟子入りして落語家として活動するも、２０歳で破門。その後、替え歌シンガーとしてブレークを果たした。

「僕が歌ってるテープを『ヤングタウン』のディレクターが、サザンオールスターズの事務所会長にたまたま聞かせたら、『会いたい』って拾われたんです」と転機を振り返ると、有働も「ええ〜、そんな、すごっ」と驚き顔。「桑田さんの前座も２３歳でやらせてもらって、『嘉門』という名前をいただいたんです」と芸名の名付け親がサザンオールスターズ・桑田佳祐だったことを明かした。

「ライブの前座で本名の『鳥飼達夫で〜す』って出てたら、桑田さんが打ち上げで『鳥飼って、本書きみたいで堅いんじゃないの？』と言われたので、『じゃあ名前つけてくださいよ』って」と芸名を授けてもらった経緯を説明。最初の案は「カメリア・ダイヤモンド」だったが、それは断ったという。

ＡＢＣテレビの人気番組「探偵！ナイトスクープ」の初代探偵でもある嘉門。番組テーマソング「ハートスランプ二人ぼっち」の替え歌も披露して、盛り上げていた。