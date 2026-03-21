明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が21日に行われ、ファジアーノ岡山とV・ファーレン長崎が対戦した。90分での初連勝を目指す岡山と、2試合ぶりの白星を目指す長崎が激突。前半はお互いに締まった展開のなか、岡山はルカオ、長崎はマテウス・ジェズスらがチャンスを演出するが、互いにゴールは奪えずスコアレスで折り返す。後半も一進一退の攻防。岡山は途中出場の一美和成らが鋭いシュートで長崎のゴールを