長崎が接戦を制して4勝目！　90＋3分に山凌吾が決勝点…5年ぶりに岡山を撃破

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　明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が21日に行われ、ファジアーノ岡山とV・ファーレン長崎が対戦した。

　90分での初連勝を目指す岡山と、2試合ぶりの白星を目指す長崎が激突。前半はお互いに締まった展開のなか、岡山はルカオ、長崎はマテウス・ジェズスらがチャンスを演出するが、互いにゴールは奪えずスコアレスで折り返す。

　後半も一進一退の攻防。岡山は途中出場の一美和成らが鋭いシュートで長崎のゴールを脅かしていくが、惜しくも得点に至らない。試合はこのままPK戦に突入するかと思われたが、後半アディショナルタイム3分、ついにスコアが動く。左サイドから岩崎悠人が送ったクロスに山凌吾が頭で合わせ、地元・岡山の地で今シーズンの初得点を記録した。

　試合はこのまま終了し、長崎が2試合ぶり4勝目を挙げた。また、岡山相手の公式戦勝利は5年ぶりとなった。

【スコア】
ファジアーノ岡山　0−1　V・ファーレン長崎

【得点者】
0−1　90＋3分　山凌吾（長崎）


【ゴール動画】後半ATに決勝点！　岡山vs長崎