【モデルプレス＝2026/03/21】女優の小松彩夏が3月21日までに、自身のInstagramを更新。女優の沢井美優と子どもたちとの写真を披露した。【写真】39歳元セーラー戦士「女戦士の友情尊い」共演女優と互いの子ども抱っこ◆小松彩夏、沢井美優と互いの子どもを交換して抱っこ現在、宮城県・仙台に拠点を置く小松は「ちょっと前になりますが沢井さんが仙台に遊びにきてくれました」とつづり、沢井と互いの子どもを交換して抱っこする写