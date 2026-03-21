学校や保育園、幼稚園などでわが子が他の子にけがをさせられたとき、皆さんは相手の子どもの名前を知りたいと思いますか。実際にあった話を紹介します。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）ある日、保育園に通う女の子が、顔に傷をつけて帰ってきました。どうやら友達に顔を引っかかれたようです。その友達の爪が伸びていたため、かなりひどい傷でした。