モダン野球カードで史上4番目の高額落札となる約3億2000万円ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が実使用したユニホームのパッチが埋め込まれた特製カードが、216万ドル（約3億2000万円）で落札された。「1/1」と呼ばれる世界に1枚しか存在しない限定品で、直筆サインも記されている。米スポーツ局「ESPN」が報じた。高額落札されたのは、2025年版トップス・クロームのデュアルMVPカードだ。大谷