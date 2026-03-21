モダン野球カードで史上4番目の高額落札となる約3億2000万円

ドジャースの大谷翔平投手とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が実使用したユニホームのパッチが埋め込まれた特製カードが、216万ドル（約3億2000万円）で落札された。「1/1」と呼ばれる世界に1枚しか存在しない限定品で、直筆サインも記されている。米スポーツ局「ESPN」が報じた。

高額落札されたのは、2025年版トップス・クロームのデュアルMVPカードだ。大谷のパッチは2025年5月26日のガーディアンズ戦で19号を放った際に着用していたもの。一方のジャッジは、同年5月30日のドジャース戦で同じく19号を放った際のパッチが使われている。ともに通算複数回のMVPに輝いている現役最強打者の共演カードとなっている。

同局によると、1980年以降のモダン野球カードにおいて史上4番目の高額落札となった。今回のカードはMLBアワード受賞者をフィーチャーしたコラボプログラムから誕生した。過去にオークションで300万ドル（約4億5000万円）の大台を超えたモダン野球カードは、大谷の1枚限定カードやマイク・トラウト外野手のカード、1週間前に520万ドルで落札されたジャッジのわずか3枚のみとなっている。

カード市場の熱狂について、オークションを主催した「ファナティクス・コレクト」のケビン・レナーン副社長が同局の取材に応じた。「選手着用、試合着用、さらには特定のイベントに関連付けられたパッチなどがある。素材を通じてコレクターがその出来事と繋がることができる点に、特別な価値があるのだ」と語った。選手のメモラビリアとしての価値は高まり続けている。（Full-Count編集部）