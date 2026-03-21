健康寿命を延ばすには、運動や栄養に加えて「交流」が重要とされています。高齢期の健康に交流の有無が大きな影響を与えると指摘している研究論文は数えきれないほどありますし、多くの高齢者から「私の健康の秘訣（ひけつ）は友達としゃべること」などといった交流の重要性を実感しているような声もよく聞きます。高齢期の研究者である筆者もいろいろな場面を通じて、このことを述べていますし、書いてもいます。 【比較】日本