健康寿命を延ばすには、運動や栄養に加えて「交流」が重要とされています。高齢期の健康に交流の有無が大きな影響を与えると指摘している研究論文は数えきれないほどありますし、多くの高齢者から「私の健康の秘訣（ひけつ）は友達としゃべること」などといった交流の重要性を実感しているような声もよく聞きます。高齢期の研究者である筆者もいろいろな場面を通じて、このことを述べていますし、書いてもいます。

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しかし、ヤフーニュースのようなコメントが付くネットメディアでそのような主張をすると、必ずと言ってよいほど、「私は1人がいい」「年をとって人との関わりは持ちたくない」「高齢になって面倒な人付き合いはまっぴらごめん」「孤独が一番」といった、交流に対してネガティブな書き込みばかりが目立ちます。「交流が重要」に賛同してくれるコメントは、常にごく少数です。

コメントを見ると、「交流」という言葉が“重たい関わり”を想像させてしまっているからではないかと感じます。確かに、気は進まないが断れない集まり。よく知らない人たちとの長時間の会合。気を使う食事会。上下関係や利害関係に配慮せざるを得ない集まり。そうした“濃い人付き合い”が連想されると、「1人がいい」と言いたくなるのも分かります。

しかし、多くの論文が高齢期の健康に効果ありと指摘している「交流」は、そのような重いものばかりではありません。深い関係というより、細く緩やかにつながっている状態。名前は知らないけど、お互い顔見知りで、あいさつや立ち話を交わすくらいの軽い関係も交流に含まれます。

さらに、会話をするわけではないけれど、近くに人がいる環境で暮らすだけで健康効果があることも分かっています。例えば、自分の家ではなく、図書館や店など、人が行き交う公共空間で、1人で本や新聞を読んでいる人を見かけますが、それも一種の交流と言うことができます。

そもそも、高齢期にはそんなに重たく濃い交流の機会は徐々になくなっていきます。定年退職などで仕事や職場での人間関係や、顔を出さねばならない会合、気乗りしない役割などはどんどん減っていくからです。わざわざ「1人でいたい」などと言わなくても、1人になれます。それが高齢期というものです。

つらい交流と楽しい交流

一方で、「交流は善」「孤独は悪」といった画一的な捉え方は戒める必要があります。「1人がいい」と語る人たちの多くも、「つらい交流」を避けたいだけで、楽しい交流まで嫌っているわけではないでしょうし、交流好きであっても、どんな交流でもいつでも楽しめるという人はいないでしょう。

では、つらい交流と楽しい交流は、何が違うのでしょうか。

1つは、自分で選んだものかどうか。もう1つは、周囲にいる人たちとの相互理解があるかどうかです。この2つがそろったときは「楽しい交流」が実現するでしょう。もちろん、知り合いが1人もいない会合に、単に巻き込まれて参加したら思いのほか楽しかったというようなことはあります。

しかし、基本的には、顔見知りがいて安心で、かつそこで会話されたり取り組んだりする内容がイメージできて、「行きたい」と思って参加した場合に、楽しい交流が生まれるものだと思います。

孤独にも、楽しい孤独とつらい孤独があります。交流と似ていて、楽しい孤独とは、自分で選んだ時間、状況であり、かついつでも誰かとつながれる自信がある状況だと思います。逆に1人でいるしかない、自分で選んだのではなく、その状態に追い込まれた状態。そして誰ともつながれない不安があるのがつらい孤独です。

「楽しい孤独」と「楽しい交流」の好循環

楽しい孤独と楽しい交流は、相反するものではなく、むしろ好循環の関係にあります。楽しい孤独は、その人の心身を整えます。1人で過ごす時間に満足している人は、交流の場面において、他者に対して「何かを埋めてもらおう」「分かってもらおう」といった過度な期待をしません。その姿勢は相手にとって心地よく、良好な関係が築かれやすくなります。

結果としてお互いにその交流が楽しい体験となり、「また顔を出してみよう」という前向きな気持ちにつながっていきます。そんな、程よく人と関わった後の1人の時間は、心が安らぎ、満たされ、楽しい孤独を味わうことができます。そんな好循環です。

このように考えてくると、「高齢期には、交流を増やすことが大事」「孤独をなくすことが重要」といった単純な話ではなさそうです。ポイントは暮らしの中に“選択肢”があり、“周囲に相互理解がある人たち”がいること。そして、交流を楽しむも孤独を楽しむも自由自在。そんな環境を手に入れることが肝要なのだと思います。