クリスティアーノ・ロナウドが負傷でメンバー外にポルトガルサッカー連盟（FPF）は3月20日、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた準備として、3月に行われるメキシコ遠征およびアメリカ遠征に臨むポルトガル代表メンバー27人を発表した。ロベルト・マルティネス監督は、守護神のGKディオゴ・コスタ（ポルト・ポルトガル）や、MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）ら主力を順当に選出した