近隣住民への説明会が実施されたホテル高松市福岡町 旧香川県立体育館の解体に向けて近隣住民を対象にした工事の説明会が20日、開かれました。 説明会は20日午前10時から旧香川県立体育館の近く、高松市福岡町のホテルで非公開で行われました。香川県によりますと、近隣の約220世帯に声を掛け、32人が出席しました。施工業者や県の職員らが解体の工程や周辺環境への対策などを説明したということです。 関係者に