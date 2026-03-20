霧島（奥）が寄り倒しで王鵬を破る＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所13日目（20日・エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は王鵬を寄り倒し、1敗で単独首位を守った。ただ1人2敗だった平幕琴勝峰は横綱豊昇龍にはたき込まれた。14日目に霧島が大関安青錦に勝つか、負けても3敗の豊昇龍と琴勝峰がともに敗れれば、2023年九州場所以来、14場所ぶり3度目の優勝が決まる。安青錦は琴桜との大関対決を寄り切りで制し、6勝7敗とした