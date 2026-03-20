【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が2026年4月8日に発売する、41枚目の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、リリースに先駆け3月22日0時に楽曲の先行配信されることが発表された。あわせてMVが同時刻に公開されることも発表された。 ■「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は東京藝術大学に通う池田瑛紗が初めて表題曲のセンターを務める楽曲！ 「最後に階段を駆け上がっ