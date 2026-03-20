乃木坂46、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」先行配信決定！配信スタートにあわせMVも公開決定
乃木坂46が2026年4月8日に発売する、41枚目の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、リリースに先駆け3月22日0時に楽曲の先行配信されることが発表された。あわせてMVが同時刻に公開されることも発表された。
■「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は東京藝術大学に通う池田瑛紗が初めて表題曲のセンターを務める楽曲！
「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」は現役で東京藝術大学に通う池田瑛紗が初めて表題曲のセンターを務める楽曲。「繋がりや関係性が可視化された世界」がコンセプトとなっているジャケットアートワークが話題になっており、楽曲への期待値が高まっている中での先行配信となる。
また、乃木坂46の公式X、Instagramでは3月6日より謎のカウントダウンがスタートしていた。カウントダウンが進んでいき、数字が2になった本日、カウントダウンが終了する3月22日より「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」楽曲先行配信およびMVが公開となることを発表。カウントダウンが先行配信日とMVの公開日までの日数になっていたことが明らかになった。
5月13日にはLIVE Blu-ray＆DVD 『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のリリースが決定し、5月19日から21日に東京ドームにて<14th YEAR BIRTHDAY LIVE>、そして6月からは全国8都市18公演の を開催する乃木坂46。進化し続ける乃木坂46に注目していきたい。
■リリース情報
2026.03.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
■関連リンク
41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」特設サイト
https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/41st_single
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com/