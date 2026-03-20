お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１９日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、千原兄弟・千原ジュニアがゲスト出演。人気芸人の半生を深掘りした。ジュニアは若手時代に吉本新喜劇に出演していたことを振り返り「一番下やから。俺らが。で、いろいろお使いを頼まれたりみたいなときに。めちゃくちゃ可愛い『この子いくつやろう？若いのは若いけど、