お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１９日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、千原兄弟・千原ジュニアがゲスト出演。人気芸人の半生を深掘りした。

ジュニアは若手時代に吉本新喜劇に出演していたことを振り返り「一番下やから。俺らが。で、いろいろお使いを頼まれたりみたいなときに。めちゃくちゃ可愛い『この子いくつやろう？若いのは若いけど、２０歳って言われたら２０歳やし…』って」とアイドル並みのルックスをした人物に衝撃的な印象を受けたという。

ジュニアはさらに「めっちゃくちゃ男前の子が。ファーって『今田（耕司）さーん！東野（幸治）さん！』て入っていくねん。『これ、ほんこんさんとかに、どやしつけられんで…』と思ったら（先輩たちも）『おー？なんでやー？』とかって、しゃべってんのよ。俺、ホンマにジャニーズか何かの子役の子なんかな？と。『ほんなら、気を付けて帰れよー（山崎）邦正！』って。衝撃やったで…。もう、めっちゃめっちゃ（カッコいい）」と振り返った。

良ちゃんが「とんでもない華があったとはお聞きします。スーパーアイドル芸人だったと」と聞くと、ジュニアは「そう」とうなずいていた。

山崎邦正はタレントとして人気を博したのち、２００８年に月亭方正として落語家デビューを飾った。