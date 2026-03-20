収入ランキングで明らかになった大谷の影響力ドジャース・大谷翔平投手がもたらす経済効果に、米国メディアが驚愕している。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」が、大谷の年俸と副収入を合わせた金額を紹介。球団やMLB全体に莫大な利益をもたらす規格外の存在価値を絶賛した。番組で司会を務めるスコット・ブラウン氏が、野球界の副収入込みの収入ランキングを提示。大谷の2026年の年俸と副収入を合わせた金額が1億