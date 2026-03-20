収入ランキングで明らかになった大谷の影響力

ドジャース・大谷翔平投手がもたらす経済効果に、米国メディアが驚愕している。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」が、大谷の年俸と副収入を合わせた金額を紹介。球団やMLB全体に莫大な利益をもたらす規格外の存在価値を絶賛した。

番組で司会を務めるスコット・ブラウン氏が、野球界の副収入込みの収入ランキングを提示。大谷の2026年の年俸と副収入を合わせた金額が1億2500万ドル（約198億円）になると予想されていることについて「この表はヤバいです」と驚いた。

続けてブラウン氏は「ショウヘイ・オオタニがどれくらい国際的に人気な選手なのか表しています。彼はグローバルな超人です」と絶賛。2位以下を引き離す数字を叩き出している大谷の“世界的スター”としての立ち位置を強調し、出演している元メジャーリーガーたちに意見を求めた。

元ホワイトソックスのAJ・ピアジンスキー氏は「今の野球界で最も素晴らしいことはショウヘイ・オオタニの存在だ」と断言。「自分自身だけでなく、彼は球団にお金をもたらすことができる。ファン、日本からの注目、テレビ局まで呼ぶ力がある」と語り、ドジャースが結んだ巨額契約も当然の投資だと強調した。

元ヤンキースのエリック・クラッツ氏は「彼が1億2500万ドル稼いでいるんだったら、ドジャースは一体どれくらいなんだろうね」と球団の収益を推測。日本のテレビ局が敵地での試合も放映していることに触れ、「MLB全体がスポンサー契約を結んでいる。MLB全体でも大谷のおかげで儲けているんだ」と波及効果の大きさを語った。

米メディア「スポルティコ」によると、大谷の昨季の副収入は1億ドル（約158億円）に達しているという。大谷はスポーツの枠を超え、世界の経済にも影響を与えている。（Full-Count編集部）